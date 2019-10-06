Доступ зрителей к развлекательному ТВ может оплатить государство

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Андрей Гордеев / Ведомости

Развлекательные каналы уже в этом году могут получить субсидию из федерального бюджета, чтобы их смотрели жители всей страны, а не только крупных городов, рассказали сотрудник крупной медиакомпании и руководитель телехолдинга. Для этого Минфин может выделить телекомпаниям деньги на оплату вещания внутри так называемого второго мультиплекса. Это один из двух пакетов частот, по которому государственный оператор РТРС передает цифровой сигнал 10 телеканалов.

Цифровое телевещание в России стартовало в 2018 г. Инфраструктуру для первого пакета каналов («Первый», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», ОТР, «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ») государство финансировало само и сейчас продолжает компенсировать каналам расходы на распространение в малых городах.

Второй мультиплекс отвели прежде всего развлекательным каналам, которые должны оплачивать его самостоятельно. В 2012 г. по конкурсу в него попали три канала «Газпром-медиа» (ТНТ, ТВ-3 и «Пятница»), два – «СТС медиа» (СТС и «Домашний»), по одному – от ЮТВ («Муз ТВ») и «Национальной медиа группы» (РЕН ТВ), а также «Спас», «Звезда» и «Мир». Каналы готовы были платить РТРС миллиарды за переход на цифру: он открывал им доступ к зрителям в небольших городах, а правительство грозилось через три года отключить основную систему распространения аналогового сигнала. Но процесс затянулся.