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Развлекательные каналы смогут получать помощь из бюджета

Минкомсвязи подготовило правки в закон о СМИ, которые позволят развлекательным телеканалам второго мультиплекса получать субсидии из бюджета на вещание в небольших населенных пунктах. Сейчас такую помощь получают только каналы первого мультиплекса. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. Первым на это обратил внимание РБК.

Изменения позволят вдвое увеличить количество обязательных общедоступных телеканалов, которые на безвозмездной основе распространяют кабельные и спутниковые операторы по всей России. При переводе распространения телесигнала в России с аналогового на цифровой формат правительство сформировало два пакета каналов по десять в каждом. Каждый такой пакет или мультиплекс распространяется на собственной частоте. Все каналы мультиплексов обязательны для распространения не только в эфире, но и кабельными операторами.

В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Во второй мультиплекс, доступный практически всему населению страны, входят СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас».

Каналы первого мультиплекса получают субсидии из федерального бюджета на вещание в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек. У каналов второго мультиплекса такой господдержки нет. Для них такое вещание убыточно, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ранее Минкомсвязи сообщало, что вещание в «цифре» для десяти телеканалов второго мультиплекса обходится примерно в 13 млрд руб., или 1,3 млрд руб. для каждого. Такую сумму они ежегодно должны платить Российской телевизионной и радиовещательной сети. До перехода на «цифру» стоимость распространения аналогового вещания не превышала 500 млн руб.

«Речь идет о выравнивании условий вещателей первого и второго мультиплексов», – заявил «Ведомостям» федеральный чиновник, пояснив, что в подготовленных Минкомсвязи поправках в закон «О СМИ» речь идет о компенсации затрат на вещание «в цифре» каналам второго мультиплекса в городах с населением менее 100 000 человек. Объем субсидий на эти цели, по словам собеседника «Ведомостей», может составить около 13 млрд руб. в год. По данным источника РБК, поправки должны быть подготовлены, внесены в Госдуму и приняты этой осенью.