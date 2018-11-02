Как не оставить телезрителей без телевидения

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Запланированный переход к цифровому телесигналу может оставить без новостей, ток-шоу и сериалов обладателей морально устаревших телевизоров, которые составляют до 30% их общего числа в стране. Без привычных передач, ставших частью образа жизни миллионов людей, могут остаться наиболее преданные зрители центральных телеканалов.

На днях стало известно, что планы окончательного прекращения аналогового телевещания с начала 2019 г. по ФЦП «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 гг.» могут оказаться невыполненными. На оснащение трансляционных сетей и станций необходимым оборудованием в 2009–2017 гг. было выделено 174 млрд руб., из них 97,1 млрд – из федерального бюджета. Однако и сейчас, по экспертным оценкам, подготовленным по заказу Минпромторга (их приводит РБК), от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров (от 13,5 до 30,6% их общего количества) могут принимать только аналоговый сигнал.