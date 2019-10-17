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Генпрокуратура начала проверку из-за роста тарифов авиакомпании «Победа»

Генпрокуратура начала проверку информации об увеличении авиакомпанией «Победа» с 28 октября тарифов на международные перелеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, ведомство намерено дать оценку правомерности повышения стоимости авиабилетов. «В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», – отметил Куренной.

Ранее Минтранс пообещал совместно с Федеральной антимонопольной службой изучить ситуацию с повышением стоимости авиабилетов на рейсы «Победы».

Билеты на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро, выяснили «Ведомости». Рост цен запланирован на 28 октября 2019 г. Как объясняла представитель компании Елена Селиванова, «Победа» вынуждена была включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.

Так лоукостер исполняет решение Мосгорсуда, который удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать 25 евро за регистрацию на стойках аэропортов с пассажиров, вылетающих из-за рубежа. В России регистрация на стойке – это не отдельная услуга, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов, однако в иностранных аэропортах сборы сегрегированные.