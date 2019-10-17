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FT: Saudi Aramco решила отложить IPO

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила старт первичного размещения акций (IPO), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника. В ее планы, по данным газеты, вмешались сентябрьские атаки на нефтяную инфраструктуру компании.

Ранее газета сообщала, что Saudi Aramco может официально объявить о размещении 20 октября. Один источник рассказал, что объявление отложено, но не отменено, тогда как другой заявил, что оно отложено «на недели». Один из собеседников FT уточнил, что перед этим компания хочет внести для инвесторов ясность того, как на ее показателях отразились сентябрьские атаки на инфраструктуру Саудовской Аравии. Источник добавил, что данные квартальной отчетности покажут, что атаки не причинили значительного ущерба.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основанная в 1933 г. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Компания контролирует почти все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco было объявлено в 2016 г. Но с тех пор размещение неоднократно откладывалось.