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Россия сможет поставлять газ в Болгарию по «Турецкому потоку» с начала 2020 года

Россия сможет начать поставки газа в Болгарию по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 г. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

Развитие инфраструктуры для дальнейшей поставки газа потребует еще некоторое время, добавил министр. Газопровод на территории Болгарии до Сербии планируется построить в первой половине 2020 г.

«Турецкий поток» – один из двух экспортных мегапроектов «Газпрома», ориентированных на европейский рынок. Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения внутреннего рынка самой Турции. Вторая, транзитная, должна пройти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по первой нитке трубопровода должны заместить те, что сейчас идут через Украину и Болгарию.

В конце 2019 г. заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Стороны пока не договорились о его продлении.