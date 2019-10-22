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Россия сможет поставлять газ в Болгарию по «Турецкому потоку» с начала 2020 года

Ведомости
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Россия сможет начать поставки газа в Болгарию по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 г. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

Развитие инфраструктуры для дальнейшей поставки газа потребует еще некоторое время, добавил министр. Газопровод на территории Болгарии до Сербии планируется построить в первой половине 2020 г.

«Турецкий поток» – один из двух экспортных мегапроектов «Газпрома», ориентированных на европейский рынок. Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения внутреннего рынка самой Турции. Вторая, транзитная, должна пройти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по первой нитке трубопровода должны заместить те, что сейчас идут через Украину и Болгарию.

В конце 2019 г. заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Стороны пока не договорились о его продлении.

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«Лента» переедет из офшора на Кипр

Ведомости
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Акционеры ритейлера «Лента» утвердили смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов на Кипр, сообщает ритейлер. Кроме того, изменится организационно-правовая форма компании с частной на публичную. Название ритейлера меняется с Lenta Ltd на Lenta Plc.

Совет директоров компании остался в прежнем составе, в него вошли Алексей Мордашов, Алексей Куличенко, Томас Корганас, Роман Васильков, Майкл Линч-Белл, Стив Джонсон, Руд Педерсен, Юлия Соловьева и Герман Тинга.

30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Глобальную депозитарную расписку ритейлера оценили в $3,6, акцию – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена в $1,75 млрд. «Севергрупп» владеет 77,99% акций компании. 21,04% находятся в свободном обращении, говорится на сайте ритейлера.

«Лента» — крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ведомости
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Ценовая ситуация на рынке гречневой крупы стабильна, считает Минсельхоз. Произошедший в сентябре «незначительный» рост оптовых цен на гречку, по мнению министерства, свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет.

По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей в сентябре составила 13,6 руб. за кг гречки. Это в два раза превышает цену сентября прошлого года — 6,5 руб. за кг, а также на 21,4% выше, чем в августе 2019 г. — 11,2 руб. за кг.

В 2018 г. цены на гречку снизились почти в четыре раза в связи с рекордным урожаем 2017 г. — более 1,5 млн т, напоминает Минсельхоз. В январе 2017 г. средняя максимальная цена сельхозпроизводителей за кг гречневой крупы составляла 25,9 руб., а в апреле 2018 г. средняя минимальная цена опустилась до 6,2 руб. за кг. Восстановление цен к уровню предыдущих лет позволит производителям выйти на уровень рентабельности, добавляет министерство.

Поставщики гречневой крупы с сентября начали информировать сети о повышении цен, выяснили ранее «Ведомости». По словам представителя «Ашана», речь идет о росте на 20–25%. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов заявил, что поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг. До этого повышений цен на гречку не было с 2017 г.

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Технологии
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Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК. Первые два счета заблокировали 20 сентября, еще два – 8 октября.

17 октября Петроградский районный отдел судебных приставов возбудил в отношении «Ленфильма» исполнительное производство о взыскании более 7 млн руб. налогов и прочих сборов, говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, киностудия должна выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 млрд руб., который взяла на модернизацию киностудии. Пресс-служба ВТБ подтвердила РБК, что банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов «Ленфильма» по требованию ФНС. Представители Райффайзенбанка и ФНС, а также пресс-секретарь киностудии «Ленфильм» Валерий Карпов на запросы РБК не ответили.

В 2013 г. «Ленфильм» взял 10-летний кредит в ВТБ под гарантию правительства. Деньги предназначались на ремонт кинопроизводственных зданий, покупку оборудования и строительство кинопавильона. В декабре 2017 г. гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что «Ленфильм» и ВТБ договорились досрочно погасить задолженность. Для этого киностудия должна была продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге, но не смогла этого сделать. В сентябре председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что «Ленфильму» нужно просить помощи у государства, чтобы избежать дефолта и вернуть банку кредит. По его словам, он посоветовал руководителю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. В августе Бондарчук попросил Путина помочь погасить долг, сообщал «Интерфакс». Президент в середине августа поручил ведомствам проработать этот вопрос, уточняла «Фонтанка».

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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Ведомости
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Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статистику ведомства о том, что половине российских семей хватает денег только на еду и одежду, передает «Интерфакс».

Песков напомнил, что несколько месяцев назад Росстат опубликовал аналогичные данные о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви. Тогда в Кремле попросили разъяснить эти данные, и Росстат заявил, что результаты исследования условий жизни населения в России нужно рассматривать комплексно, с учетом результатов прошлых лет. Так, по сравнению с 2016 г. ситуация в 2018 г. по нескольким важнейшим показателям – возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты – улучшилась.

Росстат во вторник, 22 октября, опубликовал данные о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за I и II кварталы 2019 г. Согласно опубликованной статистике, в I квартале доля российских семей, которым не хватает средств на товары длительного пользования – мебель, электроприборы и т. д., – составила 49,2%, а во II квартале – 49,4%. Это больше, чем в аналогичных периодах прошлого года, на 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно.

Вместе с тем доля семей, которым хватает денег на еду, но затруднительно покупать одежду, за год уменьшилась с 16,7 до 15,2% в I квартале и с 16,1 до 14,1% – во втором. Кроме того, доля тех, кто может позволить себе товары длительного пользования помимо еды и одежды, увеличилась. Таким образом, рост доли семей, доход которых позволяет покупать только еду и одежду, произошел за счет сокращения доли менее обеспеченных групп населения.

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Политика
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Количество заключенных в России достигло исторического минимума

Ведомости
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Количество осужденных в российских исправительных колониях достигло исторического минимума, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России. По данным ведомства на 1 октября 2019 г., их численность составляет 434 000 человек. В начале года в колониях содержалось более 463 000 осужденных, говорится в сообщении.

Наибольшее снижение зафиксировано в колониях Свердловской области (1344 человека), Пермского (1249) и Красноярского (1172) краев. Также сократилось количество содержащихся в следственных изоляторах. На 1 октября их было 98 301 человек. Год назад – 100 581.

В августе Совет по правам человека при президенте объявил о начале работы над очередной юбилейной амнистией, приуроченной к 75-летию Победы в 2020 г. В 2015 г. амнистия к 70-летию Победы коснулась более 230 000 человек.

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Политика
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СКР сообщил об увеличении числа жертв при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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Число погибших при обрушении дамбы в Красноярском крае выросло до 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, обнаружены тела еще двух погибших. Ранее они числились без вести пропавшими. 14 погибших уже опознали родственники, трое числятся пропавшими.

Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Волна, прорвавшая дамбу, затопила несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели. СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова. Ранее были арестованы другие фигуранты дела: начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров.

22 октября в СКР сообщили, что на месте трагедии нашли металлический сейф с золотом. Ведомство планирует направить золото на возмещение возможных исковых требований потерпевших. Сейчас оно изъято и приобщено к материалам дела. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фотографии

Политика
Новости

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае нашли сейф с золотом

Ведомости
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На месте прорыва дамбы в Красноярском крае сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф, сообщил Следственный комитет. В сейфе было девять опломбированных колб предположительно с золотом, а также 14 пакетов с концентратом для вторичной обработки. Содержимое сейфа приобщено к материалам уголовного дела.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на месте трагедии было найдено 18 кг золота. СКР указывает, что в ближайшее время попросит суд наложить на золото арест «с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших».

Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Селевой поток затопил времянки работников золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова. Ранее были арестованы другие фигуранты дела – начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фотографии

Технологии
Новости

Все камеры видеонаблюдения в Москве начнут распознавать лица

Ведомости
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Все камеры наблюдения в Москве начнут распознавать лица, сообщили в пресс-службе МВД России со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

По словам министра, сегодня в Москве около 3000 видеокамер могут распознавать лица. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 000, сказал он на международном полицейском саммите в Сеуле.

В июне МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы. С помощью 1000 камер у подъездов жилых домов полицейские задержали 90 разыскиваемых, рассказывал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве. 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московской системе распознавания лиц, конкурс по которой столичная мэрия проведет вместе с МВД в 2019 г., задействуют 200 000 камер. Технологию также планируется использовать во время крупных мероприятий, включая общественно-политические.

Политика
Новости

Власти Норвегии сообщили о терпящем бедствие российском судне

Ведомости
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Российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия, сообщили Reuters в Объединенном центре спасения и координации северной Норвегии. Судно находится в районе западного побережья, где наблюдается шторм. У судна возникли проблемы с двигателем, однако позже «оно восстановило способность к маневрированию», сообщает агентство. На помощь российскому ледоколу уже направляются буксиры.

Через час после сообщения норвежских властей представитель Росморречфлота сообщил РБК, что ледокол подал сигнал бедствия случайно и продолжает следовать по маршруту. Часть оборудования ледокола была обесточена во время шторма. При подключении в эфир ушел ложный сигнал. Через два с половиной часа после сигнала бедствия норвежские спасатели получили информацию, что ситуация стабилизировалась.

По данным норвежского издания Aftenposten, сигнал бедствия подал дизельно-электрический ледокол «Тор». Представитель спасательной службы Эдвард Миддлтон сообщил изданию, что на помощь команде судна выслали вертолет, но эвакуироваться моряки не пожелали. 

Финансы
Новости

Глава ING: банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook из-за Libra

Ведомости
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Банкам, возможно, придется отказаться от сотрудничества с Facebook, если социальная сеть запустит свою цифровую валюту Libra без учета позиции финансовых регуляторов, сообщил Financial Times (FT) исполнительный директор ING Ральф Хамерс. Он напомнил, что финансовые власти опасаются, что Libra будет активно использоваться для отмывания преступных доходов. Хамерс признал, что с развитием цифровых валют банкам стало сложнее выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

Представитель Facebook заверил FT, что компания не будет запускать проект, пока не получит соответствующее разрешение. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг, возможно, посвятит этой проблеме часть своего выступления перед конгрессом на следующей неделе, сообщает издание.

Facebook представил Libra в середине июня. Предполагалось, что криптовалюта появится в 2020 г. и будет обеспечена валютой и активами, благодаря чему курс Libra должен быть стабильным. Для операций с криптовалютой пользователю нужно будет создать цифровой кошелек, интегрированный в Messenger и WhatsApp или доступный в виде отдельного приложения. При презентации криптовалюты Facebook обещал, что проект позволит легко и практически бесплатно совершать денежные переводы даже тем, у кого нет банковского счета, и сэкономить часть из $25 млрд, «которые мигранты теряют каждый год на комиссиях за перевод денег домой», обещал Facebook.

В октябре от участия в проекте Facebook отказались американские корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe. По словам их представителей, компании видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. По данным The Wall Street Journal, причиной стала критика европейских и американских властей.

Экономика
Новости

Счетная палата назвала 8 млрд рублей субсидий Северному Кавказу неэффективными

Ведомости
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Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.

В 2017–2019 гг. регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получили из федеральной казны 7,9 млрд руб. для инвестирования этих денег в корпорации развития регионов, которые отбирают инвестиционные проекты, необходимые для успешного социально-экономического развития края. Однако из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 гг. реализовано только девять, указывает Счетная палата. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, так как и без государственной поддержки в этом федеральном округе создается около 70 000 рабочих мест ежегодно.

Претензии у аудиторов возникли и к механизму отбора инвестпроектов – он сложный, непрозрачный и связан с коррупционными рисками. За счет федерального бюджета происходит капитализация акционерных обществ, при этом федеральные органы власти не могут участвовать в их управлении и не имеют нужного опыта, пишет Счетная палата.

Согласно проекту федерального бюджета на 2020–2022 гг. в ближайшие три года из федерального бюджета на реализацию госпрограммы развития СКФО планируется потратить 39,6 млрд руб., в том числе 14,1 млрд – в 2020 г.

Путин 20 лет спустя встретился с ополченцами в Дагестане, которые дали отпор боевикам

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