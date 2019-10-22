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«Лента» переедет из офшора на Кипр

Акционеры ритейлера «Лента» утвердили смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов на Кипр, сообщает ритейлер. Кроме того, изменится организационно-правовая форма компании с частной на публичную. Название ритейлера меняется с Lenta Ltd на Lenta Plc.

Совет директоров компании остался в прежнем составе, в него вошли Алексей Мордашов, Алексей Куличенко, Томас Корганас, Роман Васильков, Майкл Линч-Белл, Стив Джонсон, Руд Педерсен, Юлия Соловьева и Герман Тинга.

30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Глобальную депозитарную расписку ритейлера оценили в $3,6, акцию – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена в $1,75 млрд. «Севергрупп» владеет 77,99% акций компании. 21,04% находятся в свободном обращении, говорится на сайте ритейлера.

«Лента» — крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.