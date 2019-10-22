Бизнес

Новости

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ценовая ситуация на рынке гречневой крупы стабильна, считает Минсельхоз. Произошедший в сентябре «незначительный» рост оптовых цен на гречку, по мнению министерства, свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет.

По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей в сентябре составила 13,6 руб. за кг гречки. Это в два раза превышает цену сентября прошлого года — 6,5 руб. за кг, а также на 21,4% выше, чем в августе 2019 г. — 11,2 руб. за кг.

В 2018 г. цены на гречку снизились почти в четыре раза в связи с рекордным урожаем 2017 г. — более 1,5 млн т, напоминает Минсельхоз. В январе 2017 г. средняя максимальная цена сельхозпроизводителей за кг гречневой крупы составляла 25,9 руб., а в апреле 2018 г. средняя минимальная цена опустилась до 6,2 руб. за кг. Восстановление цен к уровню предыдущих лет позволит производителям выйти на уровень рентабельности, добавляет министерство.

Поставщики гречневой крупы с сентября начали информировать сети о повышении цен, выяснили ранее «Ведомости». По словам представителя «Ашана», речь идет о росте на 20–25%. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов заявил, что поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг. До этого повышений цен на гречку не было с 2017 г.