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Минфин США освободил от санкций производителя танкеров для «Ямал СПГ»

TC LNG освобождена из-под санкций минфина США, сообщил «Новатэк», ссылаясь на уведомление компании. TC LNG – совместное предприятие канадской Teekay LNG и китайской CLNG, заказавшее шесть танкеров повышенного ледового класса Arc7 для транспортировки сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ». Четыре из шести газовозов Yamalmax судовладельцу уже поставлены.

25 сентября минфин США расширил список лиц и компаний из черного списка SDN (SDN – specially designated nationals). Их подозревают в торговых операциях с иранской нефтью. В числе прочих в список попала китайская COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co, которой принадлежит 50% в China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG). CLNG – партнер Teekay в совместном предприятии (в равных долях), которое в 2014 г. заказало шесть танкеров ледового класса Arc7 для работы с «Ямал СПГ».

«Новатэк» – крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. «Ямал СПГ» – первый в Арктике крупнотоннажный завод сжиженного природного газа.