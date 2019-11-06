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«Роснефть» рассказала о новых претензиях из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»

В «Роснефть» продолжают поступать претензии от покупателей после загрязнения нефти в апреле 2019 г. в магистральном нефтепроводе «Дружба», сообщает компания. По ее данным, покупатели заметили, что в нефти многократно превышены предельно допустимые показатели хлорорганических соединений. Названия компаний «Роснефть» не раскрывает.

Кроме того, некоторые покупатели «Роснефти» пожаловались, что не получили необходимые им объемы нефти из-за остановки прокачки по «Дружбе». Подсчитать убытки можно будет после полной оценки влияния загрязнения на работу компании и получения официальных сумм ущерба от контрагентов, отмечает «Роснефть».

В апреле Белоруссия сообщила о поставках по российскому трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти на Мозырский НПЗ. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Белоруссия и другие страны, получавшие сырье по трубопроводу, приостановили прокачку нефти. Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, утверждал ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другую цифру – 5 млн т нефти. Позже «Транснефть» попросила правительство передать ей контроль над пунктами сдачи нефти. «Роснефть» выступила против этого предложения.