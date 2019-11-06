Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину
Для подписания нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить комплекс «принципиально важных вопросов», заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В частности, урегулировать судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» и вoсстановить баланс интересов сторон, говорится в сообщении «Газпрома».
«Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 г., «Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий», – приводятся в сообщении компании слова Миллера по итогам встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Помимо этого Украина должна отменить решения антимонопольного кoмитета, оштрафовавшего «Газпром» по обвинению в «злоупoтреблении монопольным полoжением» на украинском газовом рынке. Стороны также должны договориться об объеме и условиях прямых закупок газа у России со следующего года. «Решение украинской стороны напрямую влияет на прoпускную способность рoссийской газотранспортной системы, которую должен пoддерживать «Газпром» на границе с Украинoй», – говорится в сообщении российской компании.
Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 г. Москва и Киев ранее начали переговоры об условиях транзита. Москва предложила отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, «Газпром» ранее заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа. Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.
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