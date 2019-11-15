Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы на баланс «Роснефти»

В «Роснефти» Bloomberg сообщили, что компания и ее «дочка» RTSA не фрахтовали суда в этой логистической цепочке. В Венесуэле компания работает в соответствии с международным правом и в рамках контрактов, подписанных задолго до введения американских санкций, подчеркнули в компании. Ситуацию с отключением транспондеров в «Роснефти» не прокомментировали. Представитель Dynacom Tankers Management, которой принадлежит танкер Dragon, также не стал комментировать информацию об отключении транспондеров. Он отметил, что с января 2019 г. ни одно из их судов не участвовало в контрактах с организациями, находящимися под санкциями США. Также в компании отметили, что она никогда не нарушала условия американских санкций в отношении Венесуэлы.