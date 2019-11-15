Paypal прекратил сотрудничать с PornHub из-за несогласованных транзакций
Международная платежная система Paypal прекратила сотрудничество с PornHub из-за несогласованных транзакций, сообщает Reuters. Специалисты PayPal обнаружили «совершение бизнес-платежей без соответствующих разрешений» и решили прекратить транзакции вовсе.
PornHub принадлежит компании MindGeek со штаб-квартирой в Люксембурге. В заявлении на сайте компании говорится, что сервис PornHub разочарован таким решением PayPal. По словам представителя сервиса, остановка платежей негативно повлияет более чем на 100 000 авторов, «которые полагаются на сервис в качестве источника средств к существованию». Речь идет о пользователях портала PornHub, загружающих порноролики для последующей монетизации.
PornHub предложил авторам видеороликов временно перейти на другие способы оплаты контента — чеки, депозиты, платежи через электронный кошелек Paxum или криптовалюту Verge.
Правила платежной системы PayPal запрещают ее использование для осуществления деятельности, которая связана с «материалами или услугами сексуального характера». Но издание Vice указывает, что формулировки запрета достаточно расплывчатые, PornHub долгое время использовал эту систему без каких-либо нареканий.