Paypal прекратил сотрудничать с PornHub из-за несогласованных транзакций

PornHub принадлежит компании MindGeek со штаб-квартирой в Люксембурге. В заявлении на сайте компании говорится, что сервис PornHub разочарован таким решением PayPal. По словам представителя сервиса, остановка платежей негативно повлияет более чем на 100 000 авторов, «которые полагаются на сервис в качестве источника средств к существованию». Речь идет о пользователях портала PornHub, загружающих порноролики для последующей монетизации.