Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом в мире
Пассажирские самолеты семейства Boeing 737 перестали быть самыми продаваемыми в мире, уступив лидирующие позиции семейству Airbus A320, передает специализирующееся на новостях авиации онлайн-издание AirInsight со ссылкой на отчеты о продажах лайнеров. Основной причиной потери популярности у покупателей стали две авиакатастрофы с лайнерами Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии.
Как отмечает издание, самолеты семейства Boeing 737 были самыми продаваемыми в мире на протяжении последних 55 лет. Однако согласно данным авиаконцернов, на конец октября Boeing имел заказы на 15 136 лайнеров семейства 737, в свою очередь Airbus — на 15 193 самолетов семейства A320. По числу самолетов, уже поставленных покупателям, Boeing 737 продолжает лидировать — 10 563 самолетов американской корпорации против 9086 лайнеров Airbus A320.
Ранее Boeing объявил, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может одобрить возвращение самолета 737 Max в эксплуатацию уже в январе.
Авиакомпании прекратили эксплуатацию Boeing 737 Max после двух крушений лайнеров в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта жтого года. Самолет индонезийского перевозчика Lion Air упал в Яванское море через 13 минут после взлета, он выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту были 189 человек. Boeing 737 Max эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через 6 минут после взлета. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, на его борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. В этих авиакатастрофах выживших нет. В обоих случаях следственные группы пришли к выводу, что причиной крушения с высокой долей вероятности был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. Окончательных выводов расследования пока нет.