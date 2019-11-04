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Авиакомпании США проведут пробные полеты Boeing 737 Max

Три американские авиакомпании – Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines – планируют провести тестовые полеты обновленных Boeing 737 Max для того, чтобы доказать безопасность самолетов до официального разрешения на их эксплуатацию, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Полеты будут выполнять без людей на борту. На некоторых из первых демонстрационных рейсов будут топ-менеджеры авиаперевозчиков, представители СМИ и корпоративных клиентов. Таким образом авиакомпании хотят укрепить доверие пассажиров и пилотов.

Полеты станут частью PR-кампании, которая покажет, что представители авиаиндустрии готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, отмечает WSJ. Они покажут, что все системы самолета работают исправно, в том числе и автоматическая система коррекции маневрирования (MCAS), которая предположительно могла стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По данным издания, официальный приказ о разрешении на эксплуатацию лайнера может быть выпущен до конца года.

Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. В сентябре WSJ узнала о деталях крушения самолета в Индонезии. По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре 2019 г.