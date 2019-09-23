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WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии

Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, причинами крушения также стали ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания лайнера.

Следователи отказались от комментариев. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре. Представитель Boeing сказал, что компания продолжает сотрудничать с властями Индонезии. По данным WSJ, американские следователи готовятся обнародовать несколько отдельных рекомендаций по безопасности. Речь идет о повышении квалификации пилотов при ручном управлении самолетом, а также ужесточении проверки лайнеров. Кроме этого в конце месяца Национальный совет по безопасности на транспорте США планирует изменить процесс сертификации самолетов, чтобы проверкам подвергались разные типы бортовых систем.

По словам собеседников WSJ, Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обеспокоены тем, что в итоговом отчете следователей «будут чрезмерно подчеркиваться» ошибки в дизайне и сертификации, допущенные FAA. По предварительным данным, у экспертов Национального совета по безопасности на транспорте США серьезных разногласий с индонезийскими властями нет.

Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На его борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.