Минтранс изучит необходимость изменений правил перевозки животных в самолетах
Минтранс изучает необходимость внесения изменений в правила провоза животных в самолетах, сообщил замминистра транспорта России Александр Юрчик: «Будем готовить какие-то предложения. Это не будет долгая история» (цитата по «Интерфаксу»).
Среди рассматриваемых мер – возможность доплаты за перевес животного, отметил Юрчик. Установить единые нормы, как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно, добавил он. В частности, ведомство выяснит возможно ли ввести доплату за перевес животного.
В начале ноября пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом Виктором. По словам Галина, сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а «Аэрофлот» разрешает брать в салон самолета животное не тяжелее 8 кг. Представители авиакомпании хотели отправить кота в специальный багажный отсек. Но Галин беспокоился, что его питомец не выдержит длительный перелет в таких условиях. В итоге пассажир смог пронести животное в салон, так как принес на взвешивание другого кота, чей вес подходил по параметрам. После этого авиакомпания исключила Галина из программы лояльности, лишив его бонусных миль.
После этого случая Общероссийское объединение пассажиров обратилось к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением установить в России общие правила перевозки домашних животных в самолетах. Организация обратила внимание, что сейчас авиакомпании устанавливают собственные правил: вес животных, которых пускают в салон, варьируется от 5 до 12 кг с учетом переноски.