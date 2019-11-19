Минтранс изучит необходимость изменений правил перевозки животных в самолетах

В начале ноября пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом Виктором. По словам Галина, сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а «Аэрофлот» разрешает брать в салон самолета животное не тяжелее 8 кг. Представители авиакомпании хотели отправить кота в специальный багажный отсек. Но Галин беспокоился, что его питомец не выдержит длительный перелет в таких условиях. В итоге пассажир смог пронести животное в салон, так как принес на взвешивание другого кота, чей вес подходил по параметрам. После этого авиакомпания исключила Галина из программы лояльности, лишив его бонусных миль.