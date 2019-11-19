«Алроса» выставила на торги офис в центре Москвы за 1 млрд рублей
Здание расположено по адресу 1-й Казачий переулок, дом 12. В нем четыре этажа, их общая площадь — 4245 кв.м. До недавнего времени там располагался московский аппарат управления «Алросы».
В прошлом году «Алроса» сообщила, что откажется от трех офисов в Москве из-за оптимизации расходов. Все эти три здания расположены в Казачем переулке. Одно было в аренде, два других компания собиралась продать. Сотрудники «Алросы», работавшие в этих зданиях, переместились в офис на Озерковской набережной.
Ранее «Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов в 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн каратов. Спрос на ювелирную продукцию сокращается из-за нестабильности в мировой экономике, пояснили в компании. По итогам января-сентября 2019 г. «Алроса» увеличила добычу алмазов на 12%, до 29,7 млн карат.