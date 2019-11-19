«Алроса» выставила на торги офис в центре Москвы за 1 млрд рублей

В прошлом году «Алроса» сообщила, что откажется от трех офисов в Москве из-за оптимизации расходов. Все эти три здания расположены в Казачем переулке. Одно было в аренде, два других компания собиралась продать. Сотрудники «Алросы», работавшие в этих зданиях, переместились в офис на Озерковской набережной.