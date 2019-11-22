Котировки «Газпрома» слабо отреагировали на продажу крупного пакета акций
Котировки «Газпрома» на торгах на Московской бирже слабо отреагировали на новость о цене продажи квазиказначейского пакета акций. По состоянию на 10:30 цена их росла всего на 0,13% и составляла 254,67 руб. Позже, спустя 10 минут, рост ускорился – он составлял 1,07% (257,06 руб.).
Объявленная стоимость продажи акций предполагает большую скидку – 13,22% к уровню закрытия в четверг, или 11% к цене бумаг «Газпрома» на момент окончания торгов накануне объявления о сделке. Кто является покупателем бумаг, неизвестно.
Компания продает свои акции во второй раз за последнее время. В прошлый раз это произошло в июле. Тогда 2,93% были проданы за 139,1 млрд руб. – со скидкой 5,4% к цене закрытия накануне сделки. Покупатель также неизвестен.