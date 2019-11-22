У эксклюзивного производителя «Ессентуков» сменился гендиректор

В 2017 г. «Аква инвестиции» и «Кавминкурортресурсы» создали «Холдинг аква», а в 2018 г. «Аква инвестиции» купили два завода в Ставропольском крае. Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17. У других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.