У эксклюзивного производителя «Ессентуков» сменился гендиректор
У компании «Холдинг аква» (основной производитель минеральной воды «Ессентуки») сменился гендиректор, говорится в сообщении компании. Сергей Лобанов, занимавший этот пост с февраля 2019 г., покинул должность. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен его заместитель Святослав Вильк. Данные в ЕГРЮЛ пока не внесены.
Кадровые перестановки в компании объяснили новым этапом ее развития. «Холдинг аква» при участии госкомпании «Кавминкурортресурсы» планирует создать совместное предприятие. «Для реализации этого проекта принципиально важно привлечь специалиста с опытом решения подобных задач», – говорится в сообщении.
«Холдинг аква» был создан в 2017 г. Он на 25% принадлежит государственному недропользователю «Кавминкурортресурсы», остальное – у частной «Аква инвестиции». В свою очередь 33,3% «Аква инвестиций» принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, еще 33,3% – сыну сооснователя компании «Вимм-билль-данн» Давида Якобашвили Михаилу, 5% – инвестиционному директору АФК Никите Шашкину. Оставшиеся 28,4% – у АО «Гисар» Валерия Ковалева.
В 2017 г. «Аква инвестиции» и «Кавминкурортресурсы» создали «Холдинг аква», а в 2018 г. «Аква инвестиции» купили два завода в Ставропольском крае. Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» № 4 и № 17. У других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. «Холдинг аква» также выпускает «Нарзан», «Славяновскую» и др.