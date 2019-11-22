Приставы арестовали автомобили и автобусы футбольного клуба «Анжи»

Руководство «Анжи» ранее неоднократно признавало, что у клуба сложная финансовая ситуация. Экс-гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов говорил, что долги клуба достигают 300 млн руб., а футболисты не получают зарплату. Осенью 2018 г. они даже пригрозили руководству бойкотом матча Премьер-лиги против ЦСКА, если перед ними не будут погашены долги. В январе действующий гендиректор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов уточнял, что долги клуба по зарплатам составляют порядка 78 млн руб. По итогам сезона 2018/2019 гг. «Анжи» вылетел из Премьер-лиги, а также не смог пройти процедуру лицензирования. Сейчас клуб выступает во втором российском дивизионе.