Приставы арестовали автомобили и автобусы футбольного клуба «Анжи»
Судебные приставы арестовали автомобили и автобусы футбольного клуба «Анжи» из-за долгов, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Дагестану. Общая стоимость арестованного имущества составила 4,5 млн руб.
Долги «Анжи» по налогам превышают 50 млн руб. На клуб также был наложен исполнительный сбор в размере 1,64 млн руб. за невыполнение требования о погашении долгов.
Руководство «Анжи» ранее неоднократно признавало, что у клуба сложная финансовая ситуация. Экс-гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов говорил, что долги клуба достигают 300 млн руб., а футболисты не получают зарплату. Осенью 2018 г. они даже пригрозили руководству бойкотом матча Премьер-лиги против ЦСКА, если перед ними не будут погашены долги. В январе действующий гендиректор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов уточнял, что долги клуба по зарплатам составляют порядка 78 млн руб. По итогам сезона 2018/2019 гг. «Анжи» вылетел из Премьер-лиги, а также не смог пройти процедуру лицензирования. Сейчас клуб выступает во втором российском дивизионе.
«Анжи» – махачкалинский футбольный клуб, основанный в 1991 г. Он был бронзовым призером чемпионата России в сезоне 2012/2013, а также финалистом Кубка России 2000/2001 и 2012/2013. В 2011–2016 гг. клуб принадлежал сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову.