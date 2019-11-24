Bloomberg узнал о новом предложении владельца Louis Vuitton для покупки Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH ) во второй раз за несколько дней увеличила свое предложение о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co – на этот раз со $130 до $135 за акцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это на 12,5% выше первоначального предложения в $120 за акцию, которое не устроило производителя ювелирных украшений.
Тогда Tiffany & Co обратилась к LVMH с просьбой увеличить свое предложение о покупке, сообщал Reuters со ссылкой на источники. По данным источников, ювелирная компания просила заплатить по $140 за акцию. В таком случае сумма сделки может составить почти $17 млрд.
О переговорах между LVMH и Tiffany & Co стало известно в конце октября, но пока стороны не пришли ни к какому соглашению.
Сделка с Tiffany может стать для LVMH самой крупной после покупки Christian Dior в 2017 г. В этом случае французская группа компаний расширит свое присутствие на рынке люксовых ювелирных украшений – в 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.