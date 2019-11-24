Bloomberg узнал о новом предложении владельца Louis Vuitton для покупки Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH ) во второй раз за несколько дней увеличила свое предложение о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co – на этот раз со $130 до $135 за акцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это на 12,5% выше первоначального предложения в $120 за акцию, которое не устроило производителя ювелирных украшений.