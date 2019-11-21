Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) увеличила свое предложение о покупке бренда люксовых украшений Tiffany & Co со $120 до $130 за акцию, сообщают Financial Times и Reuters со ссылкой на источники. При таких условиях сумма сделки может составить почти $16 млрд.
В ответ на это предложение Tiffany согласилась предоставить LVMH конфиденциальную информацию о своем финансовом положении. Однако уверенности в том, что сделка будет заключена, до сих пор нет, отмечают собседеники изданий. Tiffany намерена продолжать переговоры о более высокой цене. Ранее источники Reuters утверждали, что ювелирная компания просит заплатить по $140 за акцию.
О переговорах LVMH и Tiffany СМИ узнали в конце октября. Позже Tiffany подтвердила, что получила от LVMH предложение о покупке. При этом ювелирная компания подчеркнула, что оно не является обязывающем.
Сделка с Tiffany может стать для LVMH самой крупной после покупки Christian Dior в 2017 г. До этого владелец Louis Vuitton также приобрел бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.