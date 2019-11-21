Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany

В ответ на это предложение Tiffany согласилась предоставить LVMH конфиденциальную информацию о своем финансовом положении. Однако уверенности в том, что сделка будет заключена, до сих пор нет, отмечают собседеники изданий. Tiffany намерена продолжать переговоры о более высокой цене. Ранее источники Reuters утверждали, что ювелирная компания просит заплатить по $140 за акцию.