Министр транспорта рассказал о способе экономии на платной дороге Москва-Петербург
Использование электронного траспондера при проезде по платной трассе Москва — Санкт-Петербург (М11) позволит сэкономить до 40% средств при проездке по трассе. Об этом министр транспорта Евгений Дитрих сообщил на церемонии открытия М11 с участием президента Владимира Путина. По словам министра, 1350 руб. составит стоимость проезда по всей трассе, а пробок на въездах в Москву и Санкт-Петербург не будет.
Проезд по трассе для легковых автомобилей в будний день будет стоить 1820 руб., с транспoндером (позволяет оплатить проезд без остановки) — 1331 руб. В выходные проезд будет стоить 2020 руб, с транспондером — 1494 руб., говорили в «Автодоре».
Сегодня, 27 ноября, Путин принял участие в открытии трассы. Ранее «Автодор» сообщал, что путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе составит 6 часов 14 минут. Разрешенная скорость движения — 110 км/час., кроме обхода Вышнего Волочка (130 км/ч). Весной скорость 130 км/ч будет доступна по всей трассе, говорил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Строительство М11 началось в 2010 г. Это самый масштабный реализованный инфраструктурный проект в современной России. Общую стоимость проекта М11 в «Автодоре» оценивают в 520 млрд руб. (капитальные затраты на строительство в ценах лет реализации, по данным ГК «Автодор»), включая 148 млрд руб. внебюджетных инвестиций (кредиты и средства инвесторов). Протяженность трассы — 669 км.