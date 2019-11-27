Министр транспорта рассказал о способе экономии на платной дороге Москва-Петербург

Использование электронного траспондера при проезде по платной трассе Москва — Санкт-Петербург (М11) позволит сэкономить до 40% средств при проездке по трассе. Об этом министр транспорта Евгений Дитрих сообщил на церемонии открытия М11 с участием президента Владимира Путина. По словам министра, 1350 руб. составит стоимость проезда по всей трассе, а пробок на въездах в Москву и Санкт-Петербург не будет .