Сбербанк готов профинансировать выкуп всего «Трансконтейнера» группой «Дело»

Сбербанк профинансирует всю сделку по выкупу пакета в «Трансконтейнере» группой компаний «Дело», включая возможный выкуп доли миноритариев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кредитной организации. Об этом также рассказал собеседник РБК, близкий к группе. По его словам, за счет Сбербанка может проходить выкуп до 100% «Трансконтейнера». Представитель банка отказался от комментариев.