Сбербанк готов профинансировать выкуп всего «Трансконтейнера» группой «Дело»
Сбербанк профинансирует всю сделку по выкупу пакета в «Трансконтейнере» группой компаний «Дело», включая возможный выкуп доли миноритариев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кредитной организации. Об этом также рассказал собеседник РБК, близкий к группе. По его словам, за счет Сбербанка может проходить выкуп до 100% «Трансконтейнера». Представитель банка отказался от комментариев.
Ранее Сбербанк официально объявил, что будет участвовать в финансировании сделки. Сообщалось, что банк предоставил группе компаний «Дело» невозобновляемый кредит на 36,5 млрд руб., который должен быть погашен до 26 февраля 2022 г.
Накануне компания «Дело-центр», входящая в группу «Дело», победила в аукционе по продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», принадлежавших «дочке» РЖД – Объеденной транспортно-логистической компании. Она заплатит за пакет 60,3 млрд руб. при стартовой цене в 36,16 млрд руб.
«Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. В его сеть входит более 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии. 24,7% акций компании принадлежит компании «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которая также участвовала в аукционе, еще 24,8% – ВТБ.