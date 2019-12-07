ГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка
В сентябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Александр Лебедев вместе с партнером Юрием Кудимовым вновь пытаются продать НРБ. Лебедеву через Национальную резервную корпорацию принадлежало 78,2% банка, Кудимову — 18,7%, Росимуществу — 2,74%.
Согласно данным издания, ГТЛК могла купить долю Лебедева, на долю Кудимова претендовал Евразийский банк развития. Сумма сделки оценивалась в 7-8 млрд руб., но с такой оценкой не соглашались покупатели, отмечал «Коммерсантъ».
Национальный резервный банк был учрежден в апреле 1994 г. По состоянию на 1 августа этого года он занимал 161-е место по величине активов (16 млрд руб.).