«Нафтогаз» ответил на предложенное Медведевым решение спора о газе
Тот вариант разрешения газовых вопросов между Россией и Украиной, который предложил премьер Дмитрий Медведев, является невозможным. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" $3 млрд и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом», — написал он в Faceboоk.
Витренко напомнил, что в 2014 г. между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник спор о задолженности, цене на газ и выплатах за транзит. В Стокгольмский арбитраж первой обратилась российская компания, но суд встал на сторону Киева, указал топ-менеджер «Нафтагаза». «Стокгольмский арбитраж признал, что... Украина переплачивала за газ и недополучала за транзит», — написал он.
Теперь, по решению суда, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд плюс проценты, и «нулевой вариант» означает как раз выполнение этого постановления, заявил Витренко. Тогда, по его словам, задолженность России перед украинской компанией сведется к нулю. «Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом», — резюмировал топ-менеджер.
Ранее Медведев заявил, что Москва и Киев в вопросах поставок и транзита газа должны прийти к «нулевому варианту», выгодному для обеих стран. «Это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», – заявил премьер. Обнулить взаимные претензии Украине предлагал и министр энергетики Александр Новак. После его слов «Газпром» направил соответствующее предложение «Нафтогазу».