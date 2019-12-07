«Нафтогаз» ответил на предложенное Медведевым решение спора о газе

Витренко напомнил, что в 2014 г. между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник спор о задолженности, цене на газ и выплатах за транзит. В Стокгольмский арбитраж первой обратилась российская компания, но суд встал на сторону Киева, указал топ-менеджер «Нафтагаза». «Стокгольмский арбитраж признал, что... Украина переплачивала за газ и недополучала за транзит», — написал он.