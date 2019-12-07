Медведев назвал условие разрешения спора России и Украины по газу

Комментируя заявление Киева о том, что украинцам не нужны прямые поставки газа из России, потому что они получают все по реверсу, Медведев не согласился с тем, что такие высказывания – повод не поставлять газ через Украину. «Мы должны подумать о европейских потребителях. Да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны подумать», – пояснил он. Премьер отметил, что сейчас Украина получает российский газ по гораздо более высоким ценам, чем могла бы при прямых поставках.