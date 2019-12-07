Медведев назвал условие разрешения спора России и Украины по газу
Премьер Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым назвал единственный способ урегулирования разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину. По его словам, Киев и Москва должны прийти к «нулевому варианту», выгодному для обеих стран.
Украинские власти не смогут навязать России какие-либо условия, при попытке это сделать соглашение просто не будет достигнуто, подчеркнул Медведев. «Хотят они этого или нет, но очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», – цитирует премьера «Интерфакс». «Это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», – добавил Медведев.
Ранее министр энергетики Александр Новак предлагал Киеву обнулить взаимные претензии, после этого «Газпром» направил соответствующее предложение «Нафтогазу». В нем говорилось, в частности, о прекращении разбирательств в международных судах.
Комментируя заявление Киева о том, что украинцам не нужны прямые поставки газа из России, потому что они получают все по реверсу, Медведев не согласился с тем, что такие высказывания – повод не поставлять газ через Украину. «Мы должны подумать о европейских потребителях. Да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны подумать», – пояснил он. Премьер отметил, что сейчас Украина получает российский газ по гораздо более высоким ценам, чем могла бы при прямых поставках.
С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Сейчас Киев и Москва ведут переговоры о судьбе транзита российского газа в Европу через Украину. Текущий контракт на транзит истекает в конце года. Ожидается, что газовые вопросы будут обсуждаться 9 декабря на встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.