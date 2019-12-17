СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей у «Газпром энергохолдинга»
На ГРЭС, как выяснила газета, претендовал «Сафмар» Михаила Гуцериева, который поставляет уголь на станцию. В случае, если актив купит СУЭК, «Сафмар» может потерять эти контракты.
Потребление угля Красноярской ГРЭС в 2018 году составило 3,15 млн тонн, основные объемы топлива на ГРЭС поставляет СУЭК с Бородинского угольного разреза. Входящий в группу «Сафмар» «Русский уголь» закрывает до 30% потребностей Красноярской ГРЭС-2 в угле с Переяславского угольного разреза. В «Сафмаре» интерес к приобретению ГРЭС опровергли.
В 2018 году СУЭК объявила о консолидации принадлежащих Андрею Мельниченко генерирующих активов, сосредоточенных в Сибирской генерирующей компании. После покупки Красноярской ГРЭС-2 доля активов СУЭК в Сибири увеличится на 2,43 процентного пункта, до 23,44%. По совокупному объему генерации компания обойдет «Т Плюс» и займет шестую позицию с портфелем в 17,42 ГВт (в сумме 7,2% от установленной мощности энергосистемы).