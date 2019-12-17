СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей у «Газпром энергохолдинга»

В 2018 году СУЭК объявила о консолидации принадлежащих Андрею Мельниченко генерирующих активов, сосредоточенных в Сибирской генерирующей компании. После покупки Красноярской ГРЭС-2 доля активов СУЭК в Сибири увеличится на 2,43 процентного пункта, до 23,44%. По совокупному объему генерации компания обойдет «Т Плюс» и займет шестую позицию с портфелем в 17,42 ГВт (в сумме 7,2% от установленной мощности энергосистемы).