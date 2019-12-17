Fujifilm может купить подразделение Hitachi за $1,5 млрд
Японская компания Fujifilm Holdings рассматривает возможность покупки подразделения Hitachi Ltd., которое специализируется на производстве медицинского оборудования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Fujifilm.
Компания раскроет информацию о сделке, когда будет принято решение, сказал представитель. По данным источника агентства, сумма сделки составит $1,5 млрд.
Fujifilm активно развивает свой бизнес в области медицинского оборудования, в частности эндоскопии и рентгенографии, отмечает Nikkei Asian Review (NAR). Покупка подразделения Hitachi позволит компании конкурировать с ведущими производителями медицинского диагностического оборудования: с немецкой Siemens, американской General Electric и голландским производителем Philips. Стороны планируют провести заседания совета директоров и проголосовать по предложенной сделке 18 декабря, сообщает NAR.
Siemens, General Electric и Philips занимают 65% рынка производства медицинского оборудования. В 2018 г. Fujifilm занимала 5,5% доли рынка. Покупка Hitachi, на которую, как отмечают эксперты NAR, приходится еще 2,9% рынка, приблизит Fujifilm к доле Canon в 9,5%.