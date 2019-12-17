Fujifilm может купить подразделение Hitachi за $1,5 млрд

Fujifilm активно развивает свой бизнес в области медицинского оборудования, в частности эндоскопии и рентгенографии, отмечает Nikkei Asian Review (NAR). Покупка подразделения Hitachi позволит компании конкурировать с ведущими производителями медицинского диагностического оборудования: с немецкой Siemens, американской General Electric и голландским производителем Philips. Стороны планируют провести заседания совета директоров и проголосовать по предложенной сделке 18 декабря, сообщает NAR.