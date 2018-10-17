Тема дня: Теракт в Керчи
Взрыв в колледже в Керчи признали терактом
12 материалов по теме
Взрыв в колледже в Керчи признали терактом 14:15По предварительным данным, погибли 10 человек
НАК заявил о подрыве взрывного устройства в колледже в Керчи 13:43
Фото: В керченском колледже произошел взрыв 13:50
Директор колледжа в Керчи сравнила взрыв в учреждении с терактом в Беслане 14:21
СКР квалифицировал как теракт взрыв в Керчи 14:24
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Fujifilm выиграла суд по слиянию с Xerox

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Японская Fujifilm Holdings выиграла суд по делу о слиянии с американской Xerox, сообщает Reuters. Теперь у Fujifilm появился шанс на то, что Xerox снова начнет вести переговоры по поводу объединения компаний, отмечает агентство.

Xerox и Fujifilm сотрудничают давно. В 1962 г. они создали совместное предприятие Fuji Xerox, чтобы продавать копировальные машины в Азии. Продажи этого совместного предприятия составляют около $10 млрд, 75% его акций принадлежат Fujifilm.

О том, что Xerox и Fujifilm ведут переговоры об объединении, написала The Wall Street Journal в январе 2018 г. Компании обсуждают различные варианты, но речь о полном поглощении американской компании не идет, говорил один из источников. Позже стало известно, что Fujifilm получит контроль над Xerox. Однако в ходе переговоров у компаний возникли разногласия, несколько топ-менеджеров Xerox ушли в отставку, а после американская компания и вовсе отказалась от слияния. После этого Fujifilm подала иск против Xerox на $1 млрд из-за отмены сделки. Xerox незаконно раcторгла сделку из-за давления инвесторов Карла Айкана и Дарвина Дисона, говорилось в иске. Fujifilm попросила суд наказать Xerox за «преднамеренные и грубые» нарушения.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

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Глава Крыма сообщил о 18 погибших в результате теракта в Керчи

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Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» уточнил число погибших в результате теракта в политехническом колледже в Керчи. Согласно последним данным, при взрыве погибли 18 человек, раненых более 40. Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших.

Нападавший, по словам Аксенова, был 22-летним студентом четвертого курса этого учебного заведения. Он покончил с собой, отметил Аксенов. От дальнейших комментариев глава Крыма отказался, переадресовав вопросы следователям. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.

Ранее СКР завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту взрыва. Следователи уточняли, что взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, было заложено в столовой колледжа. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР.

Источник в МВД говорил РБК, что правоохранительные органы заподозрили в организации теракта одного из студентов учебного заведения. Он, по словам опрошенных учеников, незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак. «Ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами», — говорил источник издания. Представители правоохранительных органов официально не комментировали эту информацию.

В керченском колледже произошел взрыв

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В Крыму объявлен трехдневный траур

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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в регионе из-за теракта в Керчи. Он выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. «Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь», — написал он на странице в Facebook.

Ранее глава Крыма в срочном порядке выехал в Керчь для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. Помимо Аксенова в Крым вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова с командой специалистов.

В политехническом колледже в Керчи 17 октября произошел взрыв. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). По версии следствия, в столовой учебного учреждения сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По последним данным СКР, погибло 13 человек, около 50 пострадали. По информации ведомства, большинство пострадавших – подростки. На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения.

В керченском колледже произошел взрыв

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Политика
Новости

СКР уточнил число погибших при теракте в Керчи

Ведомости
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В результате теракта в политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки. Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал о десяти погибших.

СКР завел по факту взрыва уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа, уточняли следователи. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.

Источник в МВД рассказал РБК, что правоохранительные органы подозревают в организации взрыва одного из учеников колледжа. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — сообщил собеседник, — также ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами». Правоохранительные органы пока не давали официальной информации о подозреваемых.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о происшедшем. Путин поручил компетентным ведомствам оказать помощь пострадавшим и установить причины взрыв. Он также выразил соболезнования близким погибших. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В керченском колледже произошел взрыв

Политика
Новости

СКР квалифицировал как теракт взрыв в Керчи

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточняют, что взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа. СКР указывает, что большинство пострадавших – подростки. Данные о погибших в сообщении не приводятся. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в керченском колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов официально назвал происшедшее терактом. «Причина — взрыв самодельного взрывного устройства», — уточнял он. По данным НАК, в результате взрыва погибли десять человек, около 50 пострадали.

На месте взрыва работают сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. В республику направлены вертолеты и самолет Ил-76 с психологами и спасателями. В колледж Керчи выехал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крым по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева вылетела также министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ей поручено обеспечить транспортировку пострадавших в клиники Москвы при необходимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено о взрыве в Керчи. Путин соболезнует близким погибших и поручил компетентным ведомствам оказать помощь пострадавшим, а также установить причины происшедшего. В Крыму с 18 октября будет объявлен трехдневный траур.

В керченском колледже произошел взрыв

Политика
Новости

Директор колледжа в Керчи сравнила взрыв в учреждении с терактом в Беслане

Ведомости
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Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова назвала происшедшее в стенах учебного заведения «настоящим терактом». Запись телефонного разговора Гребенниковой с неизвестной Натальей Георгиевной опубликовал Youtube-канал Kerchnettv. По словам директора, в момент инцидента она была в отъезде.

Через 5–10 минут после того как Гребенникова покинула колледж, неизвестные люди ворвались в здание и устроили взрыв. «Повылетали все стекла, взорвали холл», — рассказала директор. По ее словам, по коридорам колледжа бегали неизвестные с автоматами, «бросали какие-то взрывные пакеты, не знаю с чем, по второму этажу». Они «открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался», сказала Гребенникова. «Это был настоящий теракт... как в Беслане», — сказала директор, добавив, что в здании погибли и дети, и сотрудники колледжа.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По неподтвержденным данным, погибли 10 человек, пострадали еще около 50 человек. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва по признакам преступления ст. 205 УК (террористический акт). По версии следствия, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

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Политика
Новости

Песков не исключил версию теракта в Керчи

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Президенту России Владимиру Путину доложили информацию о взрыве в колледже в Керчи. Глава государства поручил ФСБ и следственным органам установить причины инцидента. Не исключается версия теракта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президенту доложено по линии разных служб. Данные по жертвам и количеству пострадавших уточняются постоянно», — отметил Песков. По его словам, Путин поручил Минздраву и МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечить срочную транспортировку в медицинские учреждения в других городах. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, добавил Песков.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По последним данным СКР, погибли 13 человек, пострадали около 50. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

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Политика
Новости

ЦИК закрыл вопрос о пенсионном референдуме

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Центризбирком прекратил процедуры по реализации инициативы проведения референдума по всем пяти ранее одобренным им формулировкам — такое решение принято в связи с истечением срока подачи в ЦИК ходатайств от не менее чем 43 региональных подгрупп, сообщила на заседании в среду секретарь ЦИК Майя Гришина. Она напомнила, что ранее в ЦИК поступило ходатайство о регистрации инициативной группы от 13 граждан, но оно не может быть рассмотрено: среди подписавших ходатайство нет членов инициативной группы, зарегистрировавшей вопрос, в поддержку которого они выступают.

Всего, по данным ЦИК, в регионах было зарегистрировано 73 подгруппы, максимальное их количество, которое смогла набрать одна из формулировок — 24, минимальное — четыре.

Секретарь алтайского обкома КПРФ (там была зарегистрирована первая инициативная подгруппа) пожаловалась на несовершенство закона о референдуме: в ближайшее время компартия внесет в Госдуму пакет поправок, без которого закон о референдуме останется «мертворожденным ребенком».

Про недочеты закона говорил и другой инициатор референдума, Илья Свиридов. Если закон запрещает регистрировать более одной региональной подгруппы по схожим вопросам, то почему ЦИК смог зарегистрировать пять схожих формулировок, недоумевал он. Он также обратил внимание на отсутствие — хотя бы на уровне регламента ЦИК — процедуры перерегистрации инициативных подгрупп. «Мы на своем примере доказали, что власть не хочет услышать голос народа», – подвел итоги Свиридов. Он вспомнил, что один из приглашенных на общее собрание учредителей «конкурирующей» инициативной группы оказался сотрудником правительства Владимирской области — и, разумеется, приглашения не принял. Организаторы референдума доведут спор до Конституционного суда, пообещал Свиридов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с тем, что по части совершенствования закона «есть над чем подумать», но всем инициаторам были предоставлены равные возможности: подгруппы были зарегистрированы одновременно, напомнила она.

У члена ЦИК Евгения Колюшина своя статистика: если КПРФ пыталась зарегистрировать 51 инициативную группу и получила 47 отказов, то в поддержку подмосковной формулировки было зарегистрировано 24 подгруппы и не получено ни одного отказа. Не получали отказов сторонники формулировки подгруппы из Нижнего Новгорода (20 подгрупп) и Вологодской области (тоже 20 подгрупп). Процесс был организован по алгоритму «ни себе, ни людям», подвел итог Колюшин.

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Финансы
Новости

«Эксперт РА» предсказал снижение выдачи ипотеки уже в следующем году

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Размер выданных ипотечных кредитов за 2018 г. составит 2,7–2,8 трлн руб., что на 35% больше по сравнению с 2017 г., следует из обзора «Эксперт РА». Однако в следующем году, по базовому сценарию агентства (при $70 за баррель нефти Brent, ключевой ставке 7,5-7,75% годовых и инфляции около 4% годовых), выдачи ипотеки снизятся до 2,5 трлн руб. При негативном сценарии — снижении среднегодовой цены на нефть до $55 за баррель, увеличении ключевой ставки до 8% и выше и рост инфляции до уровня 6–7% к концу 2019 г. — размер выданной ипотеки сократится на 25% до 2 трлн руб.

По данным ЦБ, за восемь месяцев этого года банки выдали ипотеки на 1,8 трлн руб. На 1 сентября ипотечный портфель банков составил 5,9 трлн руб. Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, с начала года снизилась на на 0,37 процентных пункта (п. п.) до 9,42% годовых, следует из статистики регулятора.

По мнению «Эксперт РА», «давление на темпы строительства жилой недвижимости в 2018–2019 гг. усилится в связи с продолжающимся ужесточением требований к застройщикам и их переходом от долевого финансирования к банковскому фондированию с июля 2019 г.». Использование банковских кредитов девелоперами приведет к удорожанию стоимости строительства и, как следствие, росту цен на первичное жилье, прогнозируют аналитики агентства. «Ожидание повышения цен на новостройки может привести к кратковременному всплеску спроса на «первичку» во втором полугодии 2018 г. и первой половине 2019 г., однако на горизонте двух-трех лет агентство прогнозирует прирост выдач ипотеки в основном за счет кредитования на покупку вторичного жилья», — сказано в обзоре. При этом в первом полугодии 2018 г. ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за два года — на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года.

При базовом сценарии, по оценкам агентства, средняя ставка выдачи ипотеки до конца 2018 г. увеличится на 0,3–0,5 п. п.

Как выглядит прототип дома для жизни на Марсе

Политика
Новости

Прокуратура Грузии заявила о причастности Саакашвили к убийству Патаркацишвили

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Прокуратура Грузии заявила о причастности экс-президента страны Михаила Саакашвили к убийству бизнесмена Бадри Патаркацишвили. В 2007 г. бывший глава государства санкционировал убийство грузинского бизнесмена,  говорится в сообщении прокуратуры страны. По версии ведомства, план покушения на бизнесмена разрабатывался в департаменте конституционной безопасности Грузии.

Такой вывод прокуратура сделала «из бесед с сотрудниками департамента». В подготовке покушения участвовали руководитель департамента Дата Ахалая и три высокопоставленных сотрудника, одного из них — Гиоргия Мерабашвили — задержали 16 октября, отметили в надзорном ведомстве. Еще в 2016 г. были изъяты скрытые аудиозаписи, на которых «обвиняемые сотрудники департамента обсуждают» способы убийства бизнесмена, которые не вызвали бы подозрений. Смерть Патаркацишвили должна была выглядеть естественно, считает прокуратура. Благодаря аудиозаписям следствие установило, что сотрудники департамента установили контакт с одним из охранников бизнесмена и пытались узнать у него информацию об обслуживающем Патаркацишвили персонале, отмечается в сообщении.

Следствие по данному делу продолжается. Если вина обвиняемых будет доказана, то им грозит от 16 до 20 лет тюремного заключения.

Патаркацишвили в феврале 2008 г. умер в своем доме под Лондоном. Британские врачи, проводившие вскрытие, пришли к выводу, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. За месяц до смерти бизнесмен участвовал в выборах президента Грузии.

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Политика
Новости

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв

Ведомости
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В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на директора Крымского центра медицины катастроф Сергея Астанкина. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще около 50 получили ранения.

Информацию о 10 погибших и 50 пострадавших подтвердил «РИА Новости» представитель экстренных служб республики. Как сообщают очевидцы и источник агентства, взрыв произошел в столовой. Для эвакуации пострадавших привлекли общественный транспорт, машин скорой помощи не хватает, передает «Керч.ФМ». В качестве носилок используют двери. К месту происшествия готовится вылететь вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Помощник начальника крымского управления МЧС Владимир Иванов подтвердил «Интерфаксу» факт чрезвычайного происшествия в колледже в Керчи. Число погибших и пострадавших он не назвал. По его словам, основные конструктивные элементы здания не нарушены.

Здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения, сообщила «Крыминформу» пресс-служба «Крымгазсети». Собеседник агентства предположил, что у учебного заведения могли быть запасы газа в баллонах.

Бизнес
Новости

Вексельберг рассказал о синергетическом эффекте от слияния «Т плюс» и ГЭХ

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Слияние активов «Т плюс» и «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) может иметь большой синергетический эффект, считает бизнесмен Виктор Вексельберг. «Безусловно, просматривается большой синергетический эффект от сделки», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Вексельберга, сделка сейчас находится на этапе оценки активов, параметры соглашения еще не обсуждались. «Я надеюсь, что к концу года нам удастся определить базовые параметры или решить, двигаемся мы в ту сторону или не двигаемся», — сказал бизнесмен.

ГЭХ (дочерняя компания «Газпрома») и одна из крупнейших теплогенерирующих компаний России «Т плюс» (принадлежит «Ренове» Вексельберга) с весны обсуждают возможность слияния активов.

В октябре гендиректор ГЭХ Денис Федоров говорил, что компания рассматривает получение в «Т плюс» доли не ниже контрольной. В сентябре стало известно, что доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале «Т плюс» снизилась с 57,1% до 39,59%.

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