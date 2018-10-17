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Fujifilm выиграла суд по слиянию с Xerox

Японская Fujifilm Holdings выиграла суд по делу о слиянии с американской Xerox, сообщает Reuters. Теперь у Fujifilm появился шанс на то, что Xerox снова начнет вести переговоры по поводу объединения компаний, отмечает агентство.

Xerox и Fujifilm сотрудничают давно. В 1962 г. они создали совместное предприятие Fuji Xerox, чтобы продавать копировальные машины в Азии. Продажи этого совместного предприятия составляют около $10 млрд, 75% его акций принадлежат Fujifilm.

О том, что Xerox и Fujifilm ведут переговоры об объединении, написала The Wall Street Journal в январе 2018 г. Компании обсуждают различные варианты, но речь о полном поглощении американской компании не идет, говорил один из источников. Позже стало известно, что Fujifilm получит контроль над Xerox. Однако в ходе переговоров у компаний возникли разногласия, несколько топ-менеджеров Xerox ушли в отставку, а после американская компания и вовсе отказалась от слияния. После этого Fujifilm подала иск против Xerox на $1 млрд из-за отмены сделки. Xerox незаконно раcторгла сделку из-за давления инвесторов Карла Айкана и Дарвина Дисона, говорилось в иске. Fujifilm попросила суд наказать Xerox за «преднамеренные и грубые» нарушения.

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