Владелец «Ланита» купил разработчика киберзащиты для «Платона»

По словам Генса, «Код безопасности» присоединится к группе «Ланит» как независимая компания. Генс рассчитывает, что сделка позволит компании активнее развиваться за рубежом. Голов с ним солидарен. По его словам, кроме России у компании есть реализованные проекты в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Он рассчитывает, что в ближайшие 3–5 лет стоимость компании вырастет до $400 млн.