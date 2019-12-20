Владелец «Ланита» купил разработчика киберзащиты для «Платона»
Президент группы компаний «Ланит» Филипп Генс купил разработчика средств защиты информации «Код безопасности», сообщает РБК со ссылкой на Генса. Эту информацию РБК подтвердил гендиректор «Кода безопасности» Андрей Голов. Генс приобрел 84,15% в уставном капитале разработчика за счет собственных средств. Сумма сделки не раскрывается.
«Код безопасности» занимается защитой информационных систем «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальной системы платежных карт (НСПК), системы «Платон» и других. Основными акционерами компании являются Галина Бокова (85%), Петр Ефимов (10%) и Алла Голова (5%), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Оборот компании в 2018 г. составил 4 млрд руб. EBITDA – 910 млн руб.
По словам Генса, «Код безопасности» присоединится к группе «Ланит» как независимая компания. Генс рассчитывает, что сделка позволит компании активнее развиваться за рубежом. Голов с ним солидарен. По его словам, кроме России у компании есть реализованные проекты в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Он рассчитывает, что в ближайшие 3–5 лет стоимость компании вырастет до $400 млн.
Филипп Генс – мажоритарный акционер компаний, входящих в группу «Ланит». Это, по оценке Tadviser, третья по размеру IT-компания в России после «Ростеха» и Национальной компьютерной корпорации, пишет РБК. Выручка группы в 2018 г. составила 164,24 млрд руб. В октябре Генс вошел в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», составляемый Ассоциацией менеджеров.