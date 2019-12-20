«Ситимобил» начал работать с корпоративными клиентами
Сервис заказа такси «Ситимобил» начал работать с корпоративными клиентами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую рекламу в социальных сетях. В компании изданию подтвердили информацию о выходе в новый сегмент.
Директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин рассказал «Коммерсанту», что сейчас сервис уже работает c корпоративными клиентами в Москве, а в будущем планируется начать работу в регионах. «Мы видим растущий интерес к нашему бренду со стороны корпоративных клиентов. Средний чек у них выше, чем у обычных пассажиров: такие клиенты ездят чаще, дольше и дальше, часто пользуются трансферами в аэропорты», – сказал Лобушкин.
«Ситимобил» сейчас занимает второе место на московском рынке такси после «Яндекс.Такси». Выручка сервиса за 2018 г., по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила более 1 млрд руб. Среди акционеров компании: Mail.ru Group (MRG) (29,7%), один из основателей сервиса Арам Аракелян (37,1% – через фонд Hermalor Investments Limited и 5% – напрямую), кипрский фонд WSFIS Global Opportunities Fund (12%), входящее в «Мегафон» АО «Мегалабс» (11%) и другие. В декабре «Ситимобил» вошел в совместное предприятие Сбербанка и MRG в сфере еды и транспорта.