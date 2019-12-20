«Ситимобил» начал работать с корпоративными клиентами

Директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин рассказал «Коммерсанту», что сейчас сервис уже работает c корпоративными клиентами в Москве, а в будущем планируется начать работу в регионах. «Мы видим растущий интерес к нашему бренду со стороны корпоративных клиентов. Средний чек у них выше, чем у обычных пассажиров: такие клиенты ездят чаще, дольше и дальше, часто пользуются трансферами в аэропорты», – сказал Лобушкин.