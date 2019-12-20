Бизнес

«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

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«Аэрофлот» с 24 декабря начнет продавать билеты на дальнемагистральные рейсы по безбагажным тарифам «Лайт», говорится на сайте компании. Речь идет о рейсах из Москвы и Петербурга в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.

В тариф «Лайт» включена услуга перевозки в салоне самолета ручной клади весом до 10 кг, провоз багажа в грузовом отсеке возможен только за дополнительную плату.

По мнению компании, новое предложение оценят в первую очередь туристы, путешествующие с семьей. Как правило, у них количество багажа меньше, «чем один на каждого члена семьи», отметили в «Аэрофлоте».

Безбагажные тарифы на рейсах «Аэрофлота» появились в апреле. Изначально они действовали только на некоторых среднемагистральных направлениях перевозчика в Европу, а также на 36 маршрутах из Санкт-Петербурга дочерней авиакомпании «Россия». Позже безбагажные тарифы распространились на всю среднемагистральную сеть «Аэрофлота» и «России».

Одновременно с введением тарифа «Лайт» «Аэрофлот» отменил тариф «Эконом бюджет», который помимо ручной клади разрешал провоз багажа весом до 23 кг.

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