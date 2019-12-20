«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах
В тариф «Лайт» включена услуга перевозки в салоне самолета ручной клади весом до 10 кг, провоз багажа в грузовом отсеке возможен только за дополнительную плату.
По мнению компании, новое предложение оценят в первую очередь туристы, путешествующие с семьей. Как правило, у них количество багажа меньше, «чем один на каждого члена семьи», отметили в «Аэрофлоте».
Безбагажные тарифы на рейсах «Аэрофлота» появились в апреле. Изначально они действовали только на некоторых среднемагистральных направлениях перевозчика в Европу, а также на 36 маршрутах из Санкт-Петербурга дочерней авиакомпании «Россия». Позже безбагажные тарифы распространились на всю среднемагистральную сеть «Аэрофлота» и «России».
Одновременно с введением тарифа «Лайт» «Аэрофлот» отменил тариф «Эконом бюджет», который помимо ручной клади разрешал провоз багажа весом до 23 кг.