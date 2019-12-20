«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Безбагажные тарифы на рейсах «Аэрофлота» появились в апреле. Изначально они действовали только на некоторых среднемагистральных направлениях перевозчика в Европу, а также на 36 маршрутах из Санкт-Петербурга дочерней авиакомпании «Россия». Позже безбагажные тарифы распространились на всю среднемагистральную сеть «Аэрофлота» и «России».