Помощник Зеленского сообщил о согласии России выплатить «Нафтогазу» $3 млрд

«Газпром» вечером 20 декабря сообщил, что Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа и урегулировали взаимные претензии. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, новый контракт будет подписан до конца года и рассчитан на пять лет. Другие подробности стороны пока не раскрывают. Ожидается, что детали соглашения будут обнародованы 21 декабря.