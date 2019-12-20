Помощник Зеленского сообщил о согласии России выплатить «Нафтогазу» $3 млрд
На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденные украинской компании Стокгольмским арбитражем. Об этом сообщил телеканалу «Громадське» помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Кроме того, по его словам, стороны согласовали выгодные для Киева условия транзита газа. «Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража», — заявил Ермак.
Компенсация будет выплачена деньгами, уточнил помощник Зеленского. Ранее обсуждалась возможность погашения суммы газом и активами «Газпрома», которые были арестованы в Европе по требованию «Нафтогаза».
«Газпром» вечером 20 декабря сообщил, что Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа и урегулировали взаимные претензии. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, новый контракт будет подписан до конца года и рассчитан на пять лет. Другие подробности стороны пока не раскрывают. Ожидается, что детали соглашения будут обнародованы 21 декабря.