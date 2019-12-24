ОСК готова построить трубоукладчик для «Северного потока – 2»
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова спроектировать и построить судно для укладки труб при строительстве морского газопровода «Северный поток – 2», заявил в интервью каналу «Россия 24» президент ОСК Алексей Рахманов. «Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомные ледоколы и подводные лодки, сможет сделать все», – отметил он и добавил, что на данный момент в России подобных судов нет.
По его словам, если в компанию поступит заказ, специалисты немедленно приступят к проектированию и строительству такого судна. Он добавил, что в среднем речь идет «о полутора-двух годах проектирования и трех-четырех годах строительства».
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 г. Документ в том числе предусматривает санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока». Санкции распространяются на лиц и компании, предоставляющих суда для укладки морской части трубопроводов. Санкций можно избежать, добровольно прекратив операции по укладке труб. При этом сенаторы США подчеркивали, что любые попытки спешно завершить строительство газопровода в течение месяца будут трактоваться как саботирование требований американского закона.
Подрядчик «Газпрома» – швейцарская компания Allseas после подписания документа объявила о приостановке работы. Два ее трубоукладочных судна, Pioneering Spirit и Solitaire, покинули воды Дании и направились в немецкий порт Мукран.
Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны планировалось соединить с уже уложенным участком в водах Германии. Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG заявила, что будет работать над завершением проекта в кратчайшие сроки, несмотря на санкции.