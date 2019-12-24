Основатель Uber Трэвис Каланик покидает совет директоров компании

В конце ноября стало известно, что Каланик продал половину своей доли в Uber. По данным Forbes, у бывшего топ-менеджера осталось 44,8 млн акций, что составляет около 3% компании. Сейчас Каланик занимается новым проектом – Cloud Kitchens. Это стартап по строительству кухонь и сдаче их в аренду ресторанам, которые работают только на доставку. На момент публикации Forbes оценивал состояние миллиардера в $2,7 млрд.