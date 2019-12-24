Основатель Uber Трэвис Каланик покидает совет директоров компании
Основатель Uber Трэвис Каланик выйдет из состава совета директоров компании в конце декабря 2019 г., сообщает CNBC со ссылкой на заявление Uber.
Каланик покидает совет директоров, чтобы «сосредоточиться на своем новом бизнесе и благотворительности». «Uber был частью моей жизни в течение последних 10 лет. Я горжусь всем, чего добилась компания, и буду продолжать беспокоиться за ее будущее со стороны», – приводятся слова Каланика в заявлении.
В 2017 г. Каланик под давлением акционеров покинул пост гендиректора Uber. В это время Uber оказалась фигурантом нескольких скандалов, связанных с нарушениями этики и закона, компанию также покинули несколько топ-менеджеров, писал Reuters. Сейчас пост гендиректора занимает Дара Хосровшахи.
В конце ноября стало известно, что Каланик продал половину своей доли в Uber. По данным Forbes, у бывшего топ-менеджера осталось 44,8 млн акций, что составляет около 3% компании. Сейчас Каланик занимается новым проектом – Cloud Kitchens. Это стартап по строительству кухонь и сдаче их в аренду ресторанам, которые работают только на доставку. На момент публикации Forbes оценивал состояние миллиардера в $2,7 млрд.