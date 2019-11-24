Основатель Uber продал половину своей доли в компании

Основатель и бывший руководитель Uber Трэвис Каланик за последние две недели продал более половины своей доли в компании, сообщает Forbes. По данным издания, Каланик регулярно продавал акции, начиная с 6 ноября. Сначала он продал 22 млн акций, которые хранились в его трасте, за $610 млн. Затем еще 30 млн акций, принадлежащих ему лично, за $850 млн.