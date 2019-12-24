Чемезов предложил сделать «Ростех» федеральным оператором промышленных отходов
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предлагает создать федерального оператора по обращению с промышленные отходами (III—V классов опасности), которым может стать сама госкорпорация. Как пишет РБК, 6 декабря письмо с такими предложениями Чемезов направил вице-премьеру Алексею Гордееву. Это подтвердили в «Ростехе».
В письме Чемезов предложил наделить статусом единого федерального оператора по обращению с промышленным мусором госкорпорацию «Ростех». Он напомнил Гордееву, что ранее в 2019 г. были созданы операторы по обращению с радиоактивными и твердыми коммунальными отходами. В первом случае единым оператором стала госкорпорация «Росатом», во втором — «Российский экологический оператор».
По мнению главы «Ростеха», отсутствие федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности «ставит под угрозу исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Экология».
К отходам III—V классов опасности относится разнородный мусор от реализации промышленных проектов — от отходов добычи полезных ископаемых (отвалы пород) до лома и строительного мусора. Объем рынка вывоза и переработки промышленного мусора оценивается в 1,4 трлн рублей в год. 4,4 трлн рублей планируется направить на реализацию нацпроекта «Экология» до 2024 года.