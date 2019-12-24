Чемезов предложил сделать «Ростех» федеральным оператором промышленных отходов

В письме Чемезов предложил наделить статусом единого федерального оператора по обращению с промышленным мусором госкорпорацию «Ростех». Он напомнил Гордееву, что ранее в 2019 г. были созданы операторы по обращению с радиоактивными и твердыми коммунальными отходами. В первом случае единым оператором стала госкорпорация «Росатом», во втором — «Российский экологический оператор».