«Яндекс» запустит каршеринг в Европе

Компания начнет тестировать сервис с 1000 электромобилей в одном из европейских городов, который еще предстоит выбрать. «Яндекс» рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также другие города во Франции и Италии.