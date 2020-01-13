Бизнес

«Яндекс» запустит каршеринг в Европе

Ведомости

«Яндекс» планирует в этом году запустить сервис каршеринга в Европе, сообщил Financial Times гендиректор «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов.

Компания начнет тестировать сервис с 1000 электромобилей в одном из европейских городов, который еще предстоит выбрать. «Яндекс» рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также другие города во Франции и Италии.

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«Яндекс.Драйв» крупнейший в России сервис каршеринга. Financial Times также называет его крупнейшим в мире. По информации газеты, в парке «Яндекс.Драйва» более 21 000 машин. 

Ранее первое место в мире занимал сервис каршеринга ShareNow, совместное предприятие Daimler AG и BMW. Компании принадлежало около 20 000 машин. В декабре ShareNow объявила, что уходит с рынка Северной Америки.

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