«Яндекс» запустит каршеринг в Европе
Компания начнет тестировать сервис с 1000 электромобилей в одном из европейских городов, который еще предстоит выбрать. «Яндекс» рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также другие города во Франции и Италии.
Ранее первое место в мире занимал сервис каршеринга ShareNow, совместное предприятие Daimler AG и BMW. Компании принадлежало около 20 000 машин. В декабре ShareNow объявила, что уходит с рынка Северной Америки.