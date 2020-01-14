Yamaha попросила не использовать ящики для инструментов по примеру Карлоса Гона

«Мы не будем упоминать причину, но было много твитов о залезании в большие футляры для музыкальных инструментов. Предупреждение после любого несчастного случая будет запоздалым, поэтому мы просим всех не делать так (кейсы. – «Ведомости»)», – говорится в сообщении компании в Twitter. Yamaha, которая производит музыкальные инструменты и оборудование, начиная от фортепиано и контрабаса до барабанов и сверхмощных динамиков, отметила, что специальные ящики предназначены для инструментов, а не для людей. Твит компании набрал около 50 000 лайков.