Yamaha попросила не использовать ящики для инструментов по примеру Карлоса Гона
Японская корпорация Yamaha попросила музыкантов не пытаться использовать футляры и ящики для музыкальных инструментов так, как это сделал бывший гендиректор Nissan Карлос Гон, передает Reuters.
«Мы не будем упоминать причину, но было много твитов о залезании в большие футляры для музыкальных инструментов. Предупреждение после любого несчастного случая будет запоздалым, поэтому мы просим всех не делать так (кейсы. – «Ведомости»)», – говорится в сообщении компании в Twitter. Yamaha, которая производит музыкальные инструменты и оборудование, начиная от фортепиано и контрабаса до барабанов и сверхмощных динамиков, отметила, что специальные ящики предназначены для инструментов, а не для людей. Твит компании набрал около 50 000 лайков.
В конце декабря Гон, находясь под домашним арестом в Японии, сбежал в Ливан. Топ-менеджера тайно вывезли из страны при помощи двух бизнес-джетов. Для побега был использован ящик большого размера из-под музыкального инструмента. Гон, помещенный в этот кейс, был тайно доставлен на борт самолета турецкой компании MNG. Бизнес-джет прилетел из Токио в Стамбул. Далее в аэропорту Гон вылез из ящика и пересел на борт другого самолета, следовавшего до Бейрута.
The FT has a picture of the box in which Carlos Ghosn was apparently wheeled onto a private jet and whisked out of Japan. Absolutely fantastic, need more wealthy men in boxes. https://t.co/YS08iWdofH pic.twitter.com/rRvT4wTNLu— Jim Waterson (@jimwaterson) January 6, 2020
Власти Турции отрицают причастность к побегу топ-менеджера. MNG сообщила, что не знала, для какой цели были арендованы ее самолеты. Позже турецкие власти заявили об аресте причастных к побегу Гона. Всего в организации побега были задействованы более 20 человек, имеющих гражданство разных стран. Побег стоил Гону нескольких десятков миллионов долларов. К организации побега была причастна супруга Гона, считают японские власти. Против нее прокуратура Токио возбудила уголовное дело. Сам Гон на пресс-конференции в Бейруте отказался раскрыть подробности побега. По его словам, он сбежал от «несправедливого преследования».
Гона арестовали в Токио в ноябре 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину.