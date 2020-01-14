Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Квоту планируется ввести с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.



По словам Косована, квота позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС. Он уверен, что этот механизм станет ориентиром для всех участников рынка, а также будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны. «Применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников»,- приводит пресс-служба минсельхоза слова Косована.