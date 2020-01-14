Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Квоту планируется ввести с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
По словам Косована, квота позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС. Он уверен, что этот механизм станет ориентиром для всех участников рынка, а также будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны. «Применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников»,- приводит пресс-служба минсельхоза слова Косована.
Реализацией инициативы займется Федеральная таможенная служба. Она будет оформлять и контролировать выборку квоты, публиковать информацию о выборке квоты на своем сайте. Под ограничение попадут пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза, поскольку они важны для внутреннего рынка России, рассказывали собеседники «Ведомостей». На семена культур ограничение не распространяется.
С начала сельскохозяйственного сезона 1 июля 2019 г., по данным ФТС России на 19 декабря 2019 г., экспортировано 23 млн т зерна, сообщал Минсельхоз. Центр агроаналитики ведомства ранее прогнозировал, что экспорт зерна из России в первом полугодии 2020 г. активизируется и может превысить показатели 2019 г. По его прогнозам, в сезоне 2019/20 экспорт зерна составит 45 млн т, в том числе 36 млн т составит экспорт пшеницы.