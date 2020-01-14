ФАС разрешила «Л'Этуаль» купить сеть магазинов «Подружка»
ФАС одобрила ходатайство оператора сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – о покупке 100% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
После сделки с «Л'Этуаль» «Подружка» планирует сохранить свое название и открыть несколько сотен новых магазинов, писали в ноябре «Ведомости». В ближайшие несколько лет сеть может увеличиться до 1000 магазинов.
«Л'Этуаль» – крупнейший парфюмерно-косметический ритейлер в России. Его выручка в 2018 г., по оценке Infoline, составила 82,5 млрд руб. Ближайшим конкурентом «Л'Этуаль» является сеть «Рив гош» с оборотом 36,2 млрд руб. за 2018 г.
«Подружка» открыла первый магазин в 2005 г. Сейчас в ее сеть входят 244 магазина. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал стоимость «Подружки» в 5,5 млрд руб.