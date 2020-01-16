Versace отказался использовать кожу кенгуру при производстве одежды и обуви
Итальянский модный дом Versace отказался от использования кожи кенгуру при производстве одежды и обуви, пишет британская газета The Telegraph. Решение принято на фоне гибели миллионов животных в Австралии из-за лесных пожаров. Как отмечает издание, о таком решении стало известно только сейчас, хотя оно было принято еще до создания коллекций 2019 г.
Отказ от использования кожи кенгуру вызван давлением со стороны итальянских защитников прав животных из организации LAV (Lega anti vivisezione, Лига против вивисекции. – «Ведомости»). Осенью 2019 г. зоозащитники провели масштабную кампанию против использования кожи кенгуру для производства одежды и обуви. «Это важное решение, тем более сейчас, когда пожары, уничтожающие растительность Австралии, имеют драматические последствия для популяции кенгуру. Мы надеемся, что это поможет спасти животное, которое является символом Австралии», – заявила представитель LAV Симона Павеси.
«Мы не стали выступать с официальным заявлением на этот счет, однако можем подтвердить, что окончательно прекратили использовать кожу кенгуру, начиная с коллекций 2019 г.», – пояснил британскому изданию The Guardian представитель Versace.
Два года назад Versace отказался от использования натурального меха в одежде и аксессуарах. «Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно», – объясняла отказ креативный директор Versace Донателла Версаче. Вслед за Versace от использования меха также отказались Hugo Boss, Ralph Lauren, Calvin Klein and Armani.
В сентябре 2019 г. в Австралии начались масштабные природные пожары. Жертвами пожаров стали не менее 28 человек и более миллиарда животных, писала Sydney Morning Herald. Австралийские власти пока не могут остановить уничтожение лесов.