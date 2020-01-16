Versace отказался использовать кожу кенгуру при производстве одежды и обуви

Отказ от использования кожи кенгуру вызван давлением со стороны итальянских защитников прав животных из организации LAV (Lega anti vivisezione, Лига против вивисекции. – «Ведомости»). Осенью 2019 г. зоозащитники провели масштабную кампанию против использования кожи кенгуру для производства одежды и обуви. «Это важное решение, тем более сейчас, когда пожары, уничтожающие растительность Австралии, имеют драматические последствия для популяции кенгуру. Мы надеемся, что это поможет спасти животное, которое является символом Австралии», – заявила представитель LAV Симона Павеси.