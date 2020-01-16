Самолет SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «ИрАэро» аварийно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу около аэропорта «Домодедово», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет выполнял рейс Сабетта (ЯМАО) – Москва. Источник «Ведомостей» в экстренных службах подтвердил эту информацию.