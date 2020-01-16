Бизнес

Самолет SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в «Домодедово»

Ведомости

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «ИрАэро» аварийно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу около аэропорта «Домодедово», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет выполнял рейс Сабетта (ЯМАО) – Москва. Источник «Ведомостей» в экстренных службах подтвердил эту информацию.

В пресс-службе аэропорта «Ведомостям» заявили, что самолет сел в 14.17 мск. «Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе «ИрАэро» РБК сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются.

В «Домодедово» работают две взлетно-посадочные полосы, с 2014 г. строится третья полоса.

В парке «ИрАэро» девять самолетов SSJ100. По данным «СПАРК-Интерфакс», крупнейшими собственниками перевозчика являются гендиректор компании Юрий Лапин и бизнесмен Владимир Миронов.

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