«Газпром» заявил о снятии ареста с активов в Великобритании и Нидерландах

После двух суток переговоров в Минске в декабре Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа через Украину. «Газпром» обязался исполнить решение стокгольмского арбитража, по которому он должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере около $2,9 млрд. При этом «Нафтогаз» пообещал отозвать все остальные иски к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, в том числе направленные на попытку ареста активов и имущества российской компании. Также было принято решение, что должны быть аннулированы претензии к «Газпрому» со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.