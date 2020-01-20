«Газпром» заявил о снятии ареста с активов в Великобритании и Нидерландах
После двух суток переговоров в Минске в декабре Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа через Украину. «Газпром» обязался исполнить решение стокгольмского арбитража, по которому он должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере около $2,9 млрд. При этом «Нафтогаз» пообещал отозвать все остальные иски к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, в том числе направленные на попытку ареста активов и имущества российской компании. Также было принято решение, что должны быть аннулированы претензии к «Газпрому» со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.
«Газпром» 27 декабря выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд. 30 декабря был подписан пакет документов, предусматривающих, что Россия продолжит поставлять газ в Европу через газотранспортную систему Украины. В частности, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров. Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер после подписания документов отметил, что достигнутые договоренности восстановили баланс интересов сторон.