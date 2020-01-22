Эксперты ООН призвали расследовать взлом телефона Джеффа Безоса
Члены рабочей группы ООН по правам человека призвали США немедленно расследовать хакерскую атаку на телефон основного владельца Amazon и The Washington Post Джеффа Безоса, сообщает AP. Специальные докладчики ООН изучили отчет, из которого следует, что злоумышленники получили доступ к телефону после переписки Безоса с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.
Факт взлома был установлен криминалистами, работавшими по заказу Безоса. Результаты их расследования, опубликованные The Guardian во вторник 21 января, впоследствии были переданы спецдокладчикам ООН. Согласно отчету, в мае 2018 г. Безос получил в WhatsApp зараженный вирусом видеофайл, отправленный с личного аккаунта ибн Салмана. В течение нескольких часов после переписки злоумышленники выгрузили значительное количество информации с телефона Безоса. После того, как сведения из отчета появились в прессе, посольство Саудовской Аравии в США заявило в Twitter о непричастности страны к случившемуся.
Джефф Безос владеет газетой The Washington Post, в которой работал оппозиционный Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкоджи. Эксперты ООН считают, что взлом телефона был частью координированной кампании Саудовской Аравии против Безоса, вызванной критическим освещением событий в стране. В октябре 2018 г. Хашкоджи был убит в здании консульства Саудовской Аравии в США. В декабре 2019 г. суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых исполнителей убийства Хашкоджи к смертной казни и троих – к тюремным срокам. После решения суда спецдокладчик ООН Аньес Каламар заявила, что расследование «практически не затронуло» тех, кто стоял за убийством.