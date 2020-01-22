Эксперты ООН призвали расследовать взлом телефона Джеффа Безоса

Джефф Безос владеет газетой The Washington Post, в которой работал оппозиционный Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкоджи. Эксперты ООН считают, что взлом телефона был частью координированной кампании Саудовской Аравии против Безоса, вызванной критическим освещением событий в стране. В октябре 2018 г. Хашкоджи был убит в здании консульства Саудовской Аравии в США. В декабре 2019 г. суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых исполнителей убийства Хашкоджи к смертной казни и троих – к тюремным срокам. После решения суда спецдокладчик ООН Аньес Каламар заявила, что расследование «практически не затронуло» тех, кто стоял за убийством.