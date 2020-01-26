Tez Tour приостанавливает отправку российских туристов в Китай

В китайском городе Ухань 31 декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем оказался неизвестный тип коронавируса. По последним данным, вирус диагностирован у более 2000 человек, 56 человек погибли. Большинство заболевших – жители Китая. Случаи заражения вирусом также зарегистрированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде. В России, по данным Минздрава, подтвержденных случаев заболевания не выявлено.