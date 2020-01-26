Tez Tour приостанавливает отправку российских туристов в Китай
Туроператор Tez Tour с 27 января приостанавливает отправку российских туристов в Китай из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.
«Вывоз туристов по оплаченными заявкам будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров», – отметили в компании. Там уточнили, что туры в Китай можно аннулировать либо заменить на другое направление.
Продажу туров в Китай также приостановил туроператор «Интурист». О планах экстренно эвакуировать из страны своих российских клиентов пока объявил только туроператор «Русь-Тур», отмечает ТАСС.
24 января Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туристических путевок в Китай до нормализации ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции. По данным Ассоциации туроператоров России, в Китае сейчас отдыхают до 7000 организованных российских туристов. Вывоз около 1100 туристов займет около недели, отмечали в организации.
В китайском городе Ухань 31 декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем оказался неизвестный тип коронавируса. По последним данным, вирус диагностирован у более 2000 человек, 56 человек погибли. Большинство заболевших – жители Китая. Случаи заражения вирусом также зарегистрированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде. В России, по данным Минздрава, подтвержденных случаев заболевания не выявлено.