KFС откроет небольшие рестораны в малых городах России
Сеть KFC планирует сосредоточиться в своем развитии на малых и средних городах России. Для этого предполагается использовать малый формат – помещения площадью до 120 кв. м с урезанным меню и штатом сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Yum! Brands Russia, владельца мастер-франшизы KFC в России, Центральной и Восточной Европе.
Формат небольших ресторанов с меньшим меню и штатом сотрудников KFC был протестирован в Подмосковье. Здесь уже работает 18 ресторанов такого формата. По данным газеты, всего в России действует 900 ресторанов KFC. У российского подразделения McDonald’s, к примеру, их около 700.
Рост продаж у Yum! Brands Russia по итогам III квартала 2019 г. составил около 20%. Глобальные продажи KFC за 2019 г. – $38 млрд. В России KFC присутствует почти во всех городах с населением свыше 100 000 человек (163 города). Малый формат сети ориентирован на города с населением от 10 000 жителей.