KFС откроет небольшие рестораны в малых городах России

Сеть KFC планирует сосредоточиться в своем развитии на малых и средних городах России. Для этого предполагается использовать малый формат – помещения площадью до 120 кв. м с урезанным меню и штатом сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Yum! Brands Russia, владельца мастер-франшизы KFC в России, Центральной и Восточной Европе.