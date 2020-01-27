«Татнефть» сменила руководство подконтрольного банка «Зенит»

С сентября 2019 г. Тищенко занимал должность главного управляющего директора банка и отвечал за обновление корпоративной стратегии. Его кандидатуру предстоит согласовать Центробанку, а само решение акционеров вступит в силу после объединения «Зенита» с двумя дочками: «Спиритбанком» и банком «Зенит Сочи». До этого временно исполнять обязанности председателя правления будет зампред банка Михаил Степанов.