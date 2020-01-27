«Татнефть» сменила руководство подконтрольного банка «Зенит»
Новым председателем правления банка «Зенит» (подконтролен группе «Татнефть») назначен Александр Тищенко, говорится в сообщении банка. Тищенко сменит на этом посту Олега Машталяра, говорится в сообщении банка.
С сентября 2019 г. Тищенко занимал должность главного управляющего директора банка и отвечал за обновление корпоративной стратегии. Его кандидатуру предстоит согласовать Центробанку, а само решение акционеров вступит в силу после объединения «Зенита» с двумя дочками: «Спиритбанком» и банком «Зенит Сочи». До этого временно исполнять обязанности председателя правления будет зампред банка Михаил Степанов.
О кадровых перестановках в кредитной организации ранее сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Банковская группа «Зенит» образована в 2005 г. Она объединяет Банк «Зенит», Банк «Зенит Сочи» и Спиритбанк. ПАО «Татнефть» владеет 71,1 % акций кредитной организации. Группа представлена в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 147 точек. «Зенит», по данным «Интерфакс-ЦЭА», занимает 31-е место по активам и 33-е по размеру средств граждан (77 млрд руб).